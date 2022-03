Feuer in Monheim : Wehr löscht Brand am Rheinufer

Wehr löscht Brand am Rheinufer

Feuer in Monheim

Monheim Eine weitere Rauchentwicklung am Rheinufer wurde durch die Kräfte kontrolliert, allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um ein Grillfeuer.

Die Monheimer Feuerwehr ist am späten Samstagnachmittag zu einem Brand am Rheinufer gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie einen Flächenbrand im Bereich des Rheinkilometers 709,3 fest. Umgehend begannen die Wehrleute mit den Löscharbeiten. Sie setzten zwei C-Rohre und zwei Feuerpatschen ein. Durch das schnelle Eingreifen habe man eine größere Ausbreitung des Feuers verhindern können, teilt die Feuerwehr mit. Eine weitere Rauchentwicklung, am Rheinufer, wurde durch die Kräfte kontrolliert, allerdings konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Rauchentwicklung war auf ein Grillfeuer zurückzuführen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.