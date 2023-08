Rettungswache Paul-Lincke-Straße in Monheim Feuerwehr lädt zum Sommerfest ein

(pc) Am zweiten Septemberwochenende steht die Feuer- und Rettungswache an der Paul-Lincke-Straße ganz im Zeichen von Spiel, Spaß und Unterhaltung. Der Förderverein des Löschzugs Monheim lädt für Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, zum Sommerfest ein. Los geht es um 15 Uhr am Samstagnachmittag. Es gibt Einsatzübungen und Führungen durch die Wache, dafür können sich Interessierte vor Ort anmelden. Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg und weitere Mitmachaktionen freuen. Auf der Bühne kann der Förderverein ab 19 Uhr Mickey Brühl begrüßen. Der Sonntag startet um 11 Uhr. Für die musikalische Untermalung sorgt eine Blaskapelle. Die Sommerfeste des Fördervereins bieten eine gute Möglichkeit, sich mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr auszutauschen und Einblicke in den Alltag als Ehrenamtler zu erhalten. „Wir freuen uns auch, wenn sich über diesem Weg neue Mitglieder zur Freiwilligen Feuerwehr dazugesellen“, sagt Torsten Schlender, Leiter der Feuerwehr. Vorkenntnisse sind für eine Mitgliedschaft nicht notwendig. Das Sommerfest endet am Sonntagabend um 18 Uhr.