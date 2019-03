Monheim : Küchenbrand löst Vollalarm in Baumberg aus

Monheim Glimpflich ausgegangen ist ein Wohnungsbrand am Holzweg in Baumberg für die Bewohner. Wie die Feuerwehr mitteilt, haben Anwohner am Donnerstag-Nachmittag heftigen Rauch aus einer Wohnung des Hochhauses Am Holzweg 26a entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

In der sechsten Etage war in einer Wohnung ein Brand in der Küche ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Einsatzleiter Torsten Schlender erhöhte die Alarmstufe auf Vollalarm. Mithilfe der Drehleiter löschten die Feuerwehrleute und durchsuchte unter Atemschutz das Gebäude.