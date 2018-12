Interview Matthias Mausbach, Leiter der  hauptamtlichen Feuerwehr Mettmann: Feuerwerk: Genügend Abstand halten

Feuerwehr-Chef mahnt: Rettungsdienste dürfen bei ihrer Arbeit nicht beschimpft oder behindert werden.

Matthias Mausbach Offene Fenster oder Türen gehören zu den Klassikern, wenn es um Wohnungsbrände geht, aber auch Balkone, die häufig vollgepackt sind mit allerlei Brennbarem, wie Altpapier oder Holzmöbeln. Und im Bezug auf Verletzungen erleben wir, dass häufig ein zu geringer Abstand vom Feuerwerkskörper ursächlich war. Wir raten da sehr zu einem Sicherheitsabstand von mindestens fünf Metern. Schlimme Unfälle passieren auch, wenn Raketen nur auf Flaschenhälse gesteckt und dann gezündet werden. Wenn die durch die Kraft der Explosion umkippen, schießt die Rakete nicht in die Höhe, sondern schlimmstenfalls Richtung Menschen. Dies kann man vermeiden, indem man die Flasche in eine leere Getränkekiste stellt.

Mausbach Sicheres und geprüftes Material hat immer das BAM-Siegel (Bundesamt für Materialforschung- und Prüfung) und/oder das CE-Siegel. Das, was man hier in den Geschäften kauft, hat diese Siegel in aller Regel. Die Finger lassen sollte man auf jeden Fall von selbstgebauten Knallern und teilweise auch von Artikeln aus dem Ausland.

Mausbach Feuerwerkskörper gehören nicht in die Hände von Kindern! Raketen etwa gehören zur Gruppe der Kleinfeuerwerke nach der sogenannten Klasse 2, diese Artikel dürfen weder an unter 18-Jährige verkauft, noch von ihnen verwendet werden. Erlaubt sind dagegen Tischfeuerwerke, Wunderkerzen und ein paar andere Dinge, die zur Kleinstfeuerwerkgruppe 1 gehören. Allerdings sollte man niemals die Kinder ohne Aufsicht lassen und für Tischfeuerwerke wird geraten, feuerfeste Unterlagen zu nutzen, es weit entfernt von brennbaren Materialien zu platzieren und stets einen Eimer Wasser daneben stehen zu haben.

Mausbach Es hat sich so eingebürgert, dass nahezu im gesamten Kreisgebiet auch die Silvesterfeierlichkeiten der Mitarbeiter in den Wachen stattfinden – ohne Alkohol natürlich, zumindest gilt das für die Helfer. So kann schnellstmögliche Hilfe gesichert werden. In Mettmann werden rund 60 Mitarbeiter vor Ort sein.