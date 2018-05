Monheim : Feuerwehr löscht Küchenbrand im sechsten Stock

Zwei Monheimer Einsatzkräfte signalisieren: Feuer erstickt! Foto: Schüller

Monheim Im sechsten Stock eines Hochhauses an der Tempelhofer Straße in Monheim ist es am Samstagabend zu einem Küchenbrand gekommen.

Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell zu löschen und so ein Übergreifen auf weitere Räume des Mehrfamilienhauses zu verhindern. Zum Einsatz kam auch die große Drehleiter.

Über die Schadenshöhe und die Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

(gut)