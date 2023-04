Monheim-Baumberg Straßensperrung wegen Wohnungsbrand

In einem Mehrfamilienhaus am Holzweg in Baumberg hat es an diesem Donnerstag gebrannt. Die Feuerwehr wurde am Nachmittag zu der Wohnung im ersten Obergeschoss gerufen. Der Kleinbrand konnte den Einsatzkräften zufolge schnell gelöscht werden. Eine Frau wurde durch den Rettungsdienst betreut. Während des Einsatzes war der Holzweg zwischen Julius-Leber- und Geschwister-Scholl-Straße gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.