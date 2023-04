Bambi-Einsatz in Langenfeld Junger Rehbock verhakt sich in Weidezaun

Die Langenfelder Feuerwehr rettet auch Tiere – diesmal war es ein kleiner Rehbock. Das Tier verhakte sich am Samstag mit seinem Geweih in einem Weidezaun in Reusrath. Den Einsatzkräften gelang es, das völlig verängstigte Böckchen zu befreien. Alarmiert wurde die Feuerwehr am Samstagmittag von Passanten, die das Tier auf einer Pferdekoppel an der Virneburgstraße entdeckt hatten. Der Rehbock versuchte verzweifelt, aus seiner misslichen Lage herauszukommen. „Es war am Rande seiner Kräfte“, berichtet Jörg Ummelmann von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um das verängstigte Wesen und deckten zunächst seine Augen ab, um es zu beruhigen. Dann befreiten sie es mithilfe eines Bordwerkzeugs aus dem Draht. Der ebenfalls herbeigerufene zuständige Jäger fand keine nennenswerten Verletzungen, so dass der Rehbock wieder in die Freiheit entlassen werden konnte. „Mit fröhlichen Hüpfern und einem kurzen Blick zurück zu seinen Rettern verschwand er im Wald“, schildert Ummelmann das glückliche Ende eines außergewöhnlichen Einsatzes.