Tag der offenen Tür in Langenfeld: Wartelisten für die Kinder- und Jugendfeuerwehr Spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr

Noch sieht es in den Zimmern des Rauchdemonstrationshauses der Langenfelder Feuerwache recht gemütlich aus. Das ältere Ehepaar sitzt entspannt im ersten Stock. Im Zimmer neben der Haustüre hat ein Jugendlicher am Schreibtisch Platz genommen, davor ein kleiner Hund. Plötzlich füllt sich das Zimmer mit Rauch. Sehr schnell ist nichts mehr zu sehen. „Das Gefährliche bei einem Brand ist der Rauch“, sagt Löschzugführer Tim von der Graben. „Deshalb ist es wichtig, dass man in der Wohnung Rauchmelder installiert.“ Denn der Rauch sorge nicht nur dafür, dass man die Orientierung verliere, er sei vor allem giftig. „Wenn man schläft, wird man vom Rauch nicht wach“, informiert von der Graben. In einem stark verqualmten Zimmer reichen drei Atemzüge, um bewusstlos zu werden. Die Familien, die sich um das Rauchdemohaus versammelt haben, hören gespannt zu. Auch die Kinder sind ganz bei der Sache, als der Feuerwehrmann ihnen rät, sofort raus zu gehen, wenn ein Rauchmelder piept oder sie Rauch sehen.