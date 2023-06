Waldbrand-Gefahr in Langenfeld Bahnstrecke wegen Feuer gesperrt

Die Langenfelder Feuerwehr musste am Freitag zu einem Böschungsbrand an der Güterzugstrecke in Richrath ausrücken. Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben am frühen Nachmittag alarmiert. Am Einsatzort nahe der Hildener Straße stellte sich heraus, dass es an der Bahnlinie an zwei Stellen brannte. Noch während die Feuerwehr in Richrath löschte, kam es im Further Moor, ebenfalls an der Bahnstrecke, zu einem weiteren Böschungsbrand auf einer Länge von etwa 250 Metern. Die Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden. Im Further Moor hatten sich die Flammen bereits auf das Unterholz des angrenzenden Waldes ausgebreitet, doch die Feuerwehr verhinderte auch in diesem Fall Schlimmeres. Unterstützt wurde die Langenfelder Wehr von einem Tanklöschfahrzeug aus Hilden und der Drohnenstaffel der Feuerwehr Erkrath.