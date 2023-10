Schwieriger Lösch-Einsatz in Langenfeld Elektro-Hauptleitung an der Schoppengasse brannte

Ein Kellerbrand in der Langenfelder Fußgängerzone hat die Feuerwehr stundenlang in Atem gehalten. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer am Samstagmorgen in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Schoppengasse: eine defekte Elektrohauptleitung. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 8.08 Uhr: Der Anrufer hatte Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Da auch im Nachbarhaus Rauch bemerkt wurde, stellte sich die Wehr auf einen längeren Einsatz ein und forderte Verstärkung an. Tatsächlich sollte der Einsatz dreieinhalb Stunden dauern, fast 20 Feuerwehr-Autos waren vor Ort.