Feuerwehr in Langenfeld Neues Gerätehaus wird ab Juni gebaut

„Über diese beiden Zufahrten an den Grundstücksgrenzen fahren die alarmierten Kräfte auf den Parkplatz hinter dem Gerätehaus, laufen dann über den mit rotem Belag markierten Zugang ins Gebäude, werden je nach Einsatz eingeteilt, gehen erst in die weiße Umkleide und dann weiter in die für die schwarze Überkleidung und vorn dort in die Fahrzeughalle.“