Feuerwehr im Einsatz Sturmtief „Emir“ entwurzelt Bäume in Monheim

Das Sturmtief „Emir“ hat am Donnerstagmorgen in Baumberg mindestens zwei Bäume entwurzelt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr zum Glück niemand. An der Humboldtstraße kippte ein Baum auf den Gehweg und begrub mehrere geparkte Autos unter sich. Die wurden beschädigt, vom schweren Baumstamm wurden sie aber verschont. Die Einsatzkräfte schnitten die Autos mit Kettensägen frei. Der städtische Betriebshof wird den Baum im Laufe des Tages beseitigen. Am Urdenbacher Weg, Ortsausgang Baumberg, stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr machte auch hier den Weg frei.