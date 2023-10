Brandursache unklar Einfamilienhaus in Monheim in Flammen

Im Monheimer Süden ist am Mittwochabend ein unbewohntes Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. „Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs standen sowohl das Erdgeschoss als auch der Dachstuhl bereits in Vollbrand“, berichtet Feuerwehr-Chef Torsten Schlender über den Einsatz an der Straße „Heide“. „Das Gebäude wurde gleich auf mögliche Personen durchsucht, die Einsatzkräfte mussten sich dann allerdings zurückziehen, da der Dachstuhl und die Geschossdecken unvermittelt einstürzten“, so Schlender weiter. Es seien auch später keine Personen in dem Haus aufgefunden worden. Die Feuerwehr löschte nach eigenen Angaben mit vier C-Rohren und einem Schaumrohr. Sie war mit der hauptamtlichen Wache und dem Löschzug Monheim der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Führungs- und Rettungsdienst im Einsatz. „Der Löschzug Baumberg der Freiwilligen Feuerwehr stellte währenddessen den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet sicher“, berichtet Schlender. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.