Langenfeld : Feuerwehr beseitigt lange Ölspur in Richrath

Langenfeld (elm) Die Feuerwehr wurde am Montag zu einer Ölspur in Richrath alarmiert. Der Einsatzleiter rief ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug hinzu, weil gemeldet worden war, dass Dieselkraftstoff die Brücke am Winkelsweg herunterlief.

