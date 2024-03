Achtköpfige Bande Festnahme nach Fahrkartenautomaten-Sprengung in Langenfeld

Eine vierköpfige Diebesbande soll für eine monatelange Serie von 23 Sprengattacken auf Fahrkartenautomaten in Nordrhein-Westfalen verantwortlich sein, darunter auch einen in Langenfeld. Vier Männer im Alter von 21 bis 34 Jahren aus Gladbeck und Gelsenkirchen seien deswegen vorübergehend festgenommen worden, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. An Bahnhöfen und Haltestellen im Ruhrgebiet und im Rheinland soll die Bande von Oktober bis Dezember 2023 insgesamt 23 Fahrkartenautomaten aufgesprengt, zerstört und geplündert haben. Der Sachschaden liege im hohen sechsstelligen Bereich, die Beute im unteren fünfstelligen Bereich. In Langenfeld traf es einen Ticket-Automaten auf dem S-Bahnsteig am Katzberg (Langenfeld Rhld.). Das Gerät wurde bei der Explosion am 21. November früh morgens gegen 4 Uhr völlig zerstört „Das Gehäuse lag mehrere Meter auf dem Bahnsteig verteilt. Zudem hing auch die gesamte Technik aus dem Automaten heraus“, berichtete die Polizei damals. Weitere Automatensprengungen hatten in Bottrop, Marl, Recklinghausen, Dorsten, Haltern am See, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Oberhausen, Leverkusen, Neuss, Grevenbroich, Bornheim, Schwelm und Erkrath für Aufsehen gesorgt. Den Männern werden auch Diebstähle auf Baustellen zur Last gelegt. Gestohlenen Werkzeuge von Baustellen sollen sie an einen Mann im Kreis Warendorf verkauft haben, gegen den nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt wird.