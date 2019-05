Monheim : Baumberger feiern ihren Stadtteil

Beim Fest an der Baumberger Hauptstraße unterhielt Lasso-Künstler und Stelzenmann Francesco Martini das Publikum. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

MONHEIM „Kommt raus, feiern!“ hieß das Motto bein Fest auf der Hauptstraße. Das ließen sich die Baumberger trotz wechselhaftem Wetter nicht zweimal sagen.

Von Alexander Riedel

Unbeirrt vom Rummel um ihn herum nimmt der siebenjährige Jan Maß, schiebt schwungvoll seine Bowling-Kugel an – und alle Pins purzeln geräuschvoll auseinander. Der Lohn: ein Griff in den Süßigkeiten-Eimer. „Sportliche Sachen gefallen ihm besonders gut“, erzählt sein Vater Burkhard Adelskamp, während der Spross schon längst gegenüber der kleinen Bowlingbahn Dartpfeile auf Luftballons wirft.

Besonders Familien mit Kindern kommen beim gestrigen Baumberger Hauptstraßenfest auf ihre Kosten: Sie basteln ihre eigenen Römermedaillen, lassen sich schminken oder überwinden einen kleinen Bewegungsparcours. Und im Pavillon der Kunstschule Monheim bemalen Mädchen und Jungen mit Hilfe von Schablonen ihre eigenen Turnbeutel mit Motiven wie Seepferdchen, „Peace“-Zeichen oder Früchten. „Auch die Erwachsenen machen gerne mit“, erzählt Kunstschul-Leiterin Katharina Braun.

Info Hauptstraße wurde 2016/17 umgestaltet Was Die Hauptstraße in Baumberg wurde 2016/17 für rund 2 Millionen Euro umgestaltet. Wie Auf 600 Meter Länge wurde die Hauptstraße gefällig gepflastert und bekam modernes Stadtmobiliar.

Unter dem Motto „Kommt raus, feiern!“ hatte das Monheimer Citymanagement gemeinsam mit Gastronomen, Dienstleistern und Händlern zu diesem Fest eingeladen – zum dritten seit den umfangreichen Umbauarbeiten an der Hauptstraße in den Jahren 2016 und 2017. Auf dem rund 200 Meter langen Abschnitt zwischen Brauhaus Alte Post und Gaststätte Zum Schwan ist schon am Vormittag allerhand los. „Die Baumberger sind lokalpatriotisch und machen gern mit, wenn es etwas zu feiern gibt“, freut sich Citymanagerin Romy Klaubert, und lobt: „Jeder Gastronom bietet etwas an, alle sind höchst motiviert.“

Das kann Sonja Seemann bestätigen: Vor ihrem Kosmetiksalon „Creme-Töpfchen“ bietet sie Cocktails an. „Wir haben allerdings auch über Glühwein nachgedacht“, spielt sie auf das kühle und sehr wechselhafte Wetter am Sonntag an.

Dem trotzen jedoch viele Besucher, schlendern von Stand zu Stand und verfolgen vor der Bühne die Auftritte verschiedener Bands. Mittendrin: Lasso-Künstler Francesco Martini. Der mehrfache Deutsche Meister im „Trick-Roping“ wandelt hoch oben auf Stelzen in Cowboy-Aufmachung durch die Straße, bietet einen Lasso-Workshop an und zeigt seine Fertigkeiten in einer Westernshow. Passend dazu beweisen sich die Gäste auch im Hufeisenwerfen und Bullenreiten. „Es ist eine tolle Sache, dass das Angebot für Kinder so umfangreich ist“, lobt Familienvater Burkhard Adelskamp. So ein Ereignis in der direkten Nachbarschaft dürfe man sich nicht entgehen lassen.