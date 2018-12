Kreis Mettmann : Hier machen die Weihnachtsferien Spaß

Auf der Eisfläche vor dem Monheimer Rathaus können große und ganz kleine Eisfans ihre Runden drehen. Foto: RP/Thomas Spekowius

Monheim Die RP hat sich umgehört, wo in den Ferien etwas los ist, an dem die ganze Familie Freude hat.

Langenfeld Auf dem Marktplatz Eislaufen, während die Eltern gemütlich einen Glühwein trinken nach den anstrengenden Feiertagen? Das ist noch bis zum 30. Dezember in Langenfeld möglich. Heute ist die Eisbahn von 11 bis 20 Uhr und Freitag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Schlittschuhe (Größe 28 bis 47) können gegen eine Gebühr von drei Euro ausgeliehen werden. Der Eintritt beträgt ebenfalls drei Euro. Der Weihnachtsmarkt mit Kinderkarussell und Krippe, Imbissständen und „Poststation“ ist ebenfalls noch bis Sonntag geöffnet.

Das Freiherr-vom-Stein-Haus in Langenfeld (Hauptstraße 83) öffnet heute bis zum 30. Dezember für Kunst- und Geschichtsinteressierte. Ab dem 2. Januar gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Info

Auch in Monheim glänzt der Sternenzauber noch. Vor dem Rathaus können Kinder in den Ferien (bis 6. Januar) von 11 bis 18.15 Uhr samstags und sonntags von 11 bis 17.15 Uhr ihre Runden drehen. Ob auf Kufen oder mit Unterstützung der orangefarbenen Robben ist der Spaß garantiert. Am 31. Dezember ist die Bahn 11 bis 15 Uhr geöffnet. Am 31. Dezmeber bleibt sie geschlossen. Der Besuch der Eislaufbahn ist kostenfrei. Die Leihgebühr für Schlittschuhe beträgt zwei Euro. Die Bambini der SG Monheim Skunks werden am 5. Januar ein Show-Training auf dem Eis absolvieren – von 12.30 bis 13.15 Uhr.

Festlich geht es am 31. Dezember in der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl in Erkrath zu. Um 18 Uhr und 20 Uhr lädt das Haus ein zum großen Silvester-Special mit Ausblick auf besondere Himmelsereignisse im neuen Jahr.



Weihnachten und Neujahr : Öffnungszeiten an den Feiertagen

Im Neanderthal Museum gibt es viel zu entdecken. Die Sonderausstellung „Forscherlabor Archäologie – Bodenschätze enträtseln“ wartet auf Neugierige, die Spaß am Mitmachen und Experimentieren haben. Wie gräbt man ein Skelett aus? Wie entdeckt man mittelalterliche Burgen? Wie funktioniert überhaupt eine archäologische Ausgrabung? Um diese Fragen dreht es sich in der Mitmach-Ausstellung. Geöffnet ist das Museum generell Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Neujahr, 1. Januar, öffnet es allerdings erst um 13 Uhr.

Sportlich wird es im Kletter- und Boulderzentrum Bergstation in Hilden. Die Halle hat an sämtlichen Feiertagen in den Ferien geöffnet und bietet Action für die ganze Familie. Wer gern unterwegs ist, kann sich auf ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen entlang der winterlichen Pfade des Neanderlandsteigs freuen. Ohne Laub in den Bäumen sind Ausblicke möglich, die zu anderen Jahreszeiten verborgen bleiben. Stärkungen bieten die zahlreichen Cafés und Restaurants mit regionalen Köstlichkeiten.