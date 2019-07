Langenfeld : Feuerwehr löscht Stoppelfeld an der Hildener Straße

Feuerwehr löscht Stoppelfeld an der Hildener Straße

Langenfeld Die Feuerwehr rückte am Freitag an die Hildener Straße aus.

Die Feuerwehr Langenfeld rückte am Freitag kurz nach 14 Uhr zu einem Feldbrand an die Hildener Straße in Langenfeld aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Stoppelfeld auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern brannte. Die Feuerwehrmänner konnten die Ausbreitung des Brandes mit ihrem umfangreich eingeleiteten Löschmanöver verhindern.