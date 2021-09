Letztes Konzert von Langenfeld live : Feiern und Impfen im Freizeitpark

Im Langenforter Freizeitpark gab es nicht nur Musik von Martini and the rocks, sondern auch ein mobiles Impfangebot. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Band Martini and the rocks hat am Mittwoch bei Langenfeld live gespielt. Viele Besucher ließen sich vor dem Freizeitpark auch impfen.

Von Cristina Segovia-Buendia

Lange bevor der erste Ton über die Lautsprecher drang, hatten sich Hunderte Menschen im Langenfelds grüner Lunge eingefunden: Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, Nachbarn, endlich wieder bei einem geselligen Miteinander ohne Abstand, ohne Maske. Auch das spätsommerliche Wetter spielte mit und sorgte für ein wohltuendes Gefühl von Kurzurlaub. Auf der Wiese der frisch gemähten Rodelhügel hatten es sich Pärchen und Familien auf großen, bunten Picknickdecken gemütlich gemacht und warteten entspannt auf den Beginn des Konzerts.

Lobende Worte für die gelungene Organisation: „Toll, was hier unter den Bedingungen auf die Beine gestellt wurde“, äußerte etwa Patrick (42) aus Düsseldorf im Kreise seiner Arbeitskollegen. „Der Einlass hat überhaupt nicht lange gedauert, obwohl die Schlange unendlich schien“, freute sich Monika (52) aus Langenfeld, die mit Freunden das Konzert besuchte. „Schade nur, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist, aber schön, dass es überhaupt stattgefunden hat“, fasste die 52-Jährige zusammen. Die Kontrolle der 3G-Regelung am Einlass führte dazu, dass sich die insgesamt 1500 Gäste, die sich zeitgleich im Park aufhalten konnten, bei einem kühlen Feierabendbier sicher fühlten und der Nähe nicht scheuten. Lediglich an den Ständen, beim Nachschubholen von Getränken und Speisen galt die Maskenpflicht. Auch den Kindern schien nach langer Isolation das bunte Treiben gut zu gefallen: Sie rannten und tobten lachend auf den Hügeln und Wiesen, während die Eltern den Alltagsstress mit Freunden vergessen konnten. Jubelrufe brandeten auf, als die fünfköpfige Band, angeführt von Leadsängerin Jasmine Ottow, die Bühne betrat und die ersten Hits anstimmte.