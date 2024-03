Raus aus dem 2,8-Prozent-Loch Die Monheimer FDP hat jetzt einen Generalsekretär

In seiner Eröffnungsrede zum Parteitag lobte der Ehrenvorsitzende der Monheimer FDP, Ulrich Anhut, das in seinen Augen „herausragende Engagement des Vorstands“. Anhut unterstrich die Bedeutung des menschlichen Miteinanders für den Erfolg. Die Tagesordnung umfasste weitere Punkte, darunter die Planung für die anstehende Europawahl und weitere Veranstaltungen mit FDP-Beteiligung. In diesem Jahr stand auch die Wahl der Delegierten für die kommenden Bezirks- und Landesparteitage an.