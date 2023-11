FDP gegen Schwarzer-Peter-Spiel der Stadt „Monheim hat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabe-Problem“

Ist der Kreis Mettmann schuld am ungewohnten Haushaltsdefizit der Stadt Monheim? Zu dieser Selbst-Entlastung hat Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) gegriffen bei der Einbringung des Haushalts vor zwei Wochen im Stadtrat. Demnach wird sich in Monheim 2024 ein Finanzloch in Höhe von 37,5 Millionen Euro auftun, das erste seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Monheimer FDP weist das Schwarzer-Peter-Spiel der Stadtspitze nun zurück: „Gerade der Kreis hat mit seinem Haushaltsplan für 2024 gezeigt, wie sparsame Haushaltsführung funktioniert“, erklärt Stephan Wiese, einziger Ratsherr der FDP in dieser Wahlperiode.