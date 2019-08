Fußball : FC Monheim will den ersten Dreier

Monheim Nach dem 0:0 beim VfB Hilden trifft der Oberligist auf den 1. FC Kleve.

Die höheren Klassen im Amateurfußball starten auch in dieser Spielzeit – wie in den vergangenen Jahren – direkt mit einer englischen Woche in die Saison. Und so ist der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) nach dem 1:1 am Sonntag gegen den VfB Hilden schon am Mittwoch erneut gefordert. Am zweiten Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess den 1. FC Kleve (19.30 Uhr, Rheinstadion).