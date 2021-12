Zuwachs für „Frühe Hilfen & Bündnis Elternschule“ in Langenfeld : Familienzentrum Geranienweg im Netzwerk

Zuwachs für „Frühe Hilfen & Bündnis Elternschule“ in Langenfeld

Kathrin Schwanke (l.) überreicht die Plakette an Stefanie Waibel. Foto: Stadt Langenfeld

Langenfeld Das Familienzentrum Geranienweg in Langenfeld ist nun offiziell in das Netzwerk Frühe Hilfen & Bündnis Elternschule aufgenommen worden. Die Plakette ist angebracht.

Schon in den vergangenen zwei Jahren stand die Einrichtung in einem engen Austausch mit dem Familienbüro in Langenfeld und engagierte sich im Netzwerk.