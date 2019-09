Langenfeld : Familienzentrum bietet Seminar für Vorleser an

Familienzentrum bietet Seminar für Vorleser an

(elm) Das DRK-Familienbildungswerk bietet am Mittwoch, 25. September, von

10 bis 13 Uhr im DRK-Familienzentrum Glühwürmchen, Am Brückentor 7, ein Vorleseminar für alle an, die gerne in Kitas oder anderen Einrichtungen ehrenamtlich vorlesen möchten. Im Mittelpunkt stehen die Gestaltung von Vorlesesituationen, Vorlesetechniken und der Einsatz der eigenen Stimme. Ergänzend dazu gibt es praktische Übungen und eine Auswahl geeigneter Texte. Die Teilnehmenden können sich anschließend als ehrenamtliche Vorlesepaten engagieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.