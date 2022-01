Monheimer verurteilt : Familienvater verkauft im Darknet Kokain

Monheim Ein 33-Jähriger Monheimer muss für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis, weil er einen Kokainversand betrieben hat. Außerdem sollen 480.000 Euro von ihm eingezogen werden. Ein 32-jähriger Mitangeklagter kommt mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davon.

Ein 33 Jahre alter Familienvater aus Monheim ist als Darknet-Drogendealer zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach den nicht vorbestraften Mann am Mittwoch schuldig, einen Kokainversand betrieben zu haben. Außerdem wurde die Einziehung von 480.000 Euro bei ihm angeordnet.

Der 33-Jährige hatte zugegeben, fast fünf Jahre lang auf zahlreichen Plattformen im Darknet kiloweise Drogen verkauft zu haben. „Das Geständnis war das Beste, was Sie tun konnten“, sagte die vorsitzende Richterin zu ihm. Nach eigener Aussage hatte der 33-Jährige in Bremen regelmäßig Kokain für 34 500 bis 39 000 Euro pro Kilogramm gekauft. In Monheim wurde der reine Stoff dann portioniert und im Darknet verkauft. Bis März 2021 wickelte der Mann laut Urteil 6600 Bestellungen zu Portionspreisen von 80 bis 85 Euro pro Gramm ab. Die Ermittler waren ihm im Herbst 2020 auf die Schliche gekommen. Anlass waren ein Geldwäscheverdacht des Bundeskriminalamts und ein Hinweis von Europol.