Thema: Familienfreundlichkeit in Langenfeld : „Wir brauchen mehr Betreuungsräume“

Alexandra Pintilie ist Familienberaterin beim Langenfelder Kinderschutzbund, koordiniert auch dessen Ganztagsbetreuung an Schulen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfeld hat die Zahl der Plätze in Kindertagesstätten und auch im offenen Ganztagsbetrieb der Schulen in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Aber es bleiben noch manche Bedürfnisse offen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mei) Gut für junge Familien und Alleinerziehende: Die Betreuungsplätze für Kinder sind in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut worden. Rund 2150 Mädchen und Jungen besuchen in Langenfeld eine Kindertagesstätte; davon ist fast ein Viertel unter drei Jahre alt. Von insgesamt 27 Kindergärten sind zwölf in städtischer Trägerschaft. Alle Kitas nehmen Kinder unter drei Jahren auf. Und zwölf Einrichtungen nehmen bereits Kinder ab dem vierten Lebensmonat auf.

Immer mehr Langenfelder Kinder nehmen darüber hinaus am offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen (OGS) teil. Nach einer Untersuchung im vergangenen Jahr waren es laut Fachbereichsleiter Ulrich Moenen etwa 75 Prozent; deutlich mehr als in manch anderen Städten des Kreises Mettmann. Doch das Raumangebot hat in Langenfeld mit dem Bedarf nicht Schritt gehalten. Nach einer im Stadtrat beschlossenen Prioritätenliste stehen Moenen zufolge mehrere Anbauten bevor; etwa an der Peter-Härtling-Schule, Erich-Kästner-/Christopherus-Schule am Fahlerweg sowie für die Don-Bosco-/Friedrich-Fröbel-Schule an der Fröbelstraße.

Zu einigen Aspekten, die junge Familien in Langenfeld und insbesondere die Betreuung von Schulkindern betreffen, haben wir eine Expertin befragt. Hier ihre Antworten.

Wer sind Sie? Mein Name ist Alexandra Pintilie und ich bin die Koordinatorin des Offenen Ganztagsbetriebs an Schulen (OGS) des Deutschen Kinderschutzbunds (DKSB) Langenfeld. Unsere OGS-Standorte sind an folgenden Grundschulen: GGS Am Brückentor, GGS Peter-Härtling, GGS Friedich-Fröbel und KGS Don-Bosco. Des Weiteren bin ich als Familienberaterin in der Geschäftsstelle des DKSB tätig.

Was läuft in Langenfeld bei dieser Thematik aus Sicht von Familien schief? Familien mit Kindern würde aus OGS-Sicht in Langenfeld damit geholfen sein, wenn wir in den Einrichtungen mehr angemessene Betreuungsräume zur Verfügung hätten. Dies ist für die Betreuung der Bestandskinder von höchster Wichtigkeit, da sie ganze Tage in den Einrichtungen verbringen und wir die Zeit und den Rahmen möglichst kindgerecht gestalten können, wenn wir genügend und ausreichend große Räumlichkeiten zur Verfügung haben. Die OGS-Betreuungsplätze sind knapp, jedes Jahr steigt der Bedarf der Eltern an. Die räumliche Situation führt jedoch dazu, dass wir an einigen Standorten jetzt schon die Kapazitäten überbelegt haben und dass wir deswegen leider gezwungen sind, jedes Jahr Betreuungsplätze verwehren zu müssen bzw. eine Arbeit in Überbelegung in Kauf nehmen zu müssen.

Ein weiterer Aspekt, mit der die Stadt Kinder und Eltern aus einkommensschwächeren Haushalten unterstützen könnte, betrifft das Mittagessen in den Einrichtungen. Es werden bestimmte Familien über das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BUT) unterstützt und das ist sehr hilfreich. Es gibt jedoch zahlreiche Familien, die die Anforderungen zur staatlichen Förderung knapp nicht erfüllen und bei denen es letztlich oft eine Geldfrage ist, ob den Kindern eine warme Mahlzeit in der Betreuung ermöglicht werden kann oder nicht.

Was läuft in Langenfeld aus Sicht von Familien mit Kindern aus Ihrem Blickwinkel gut? Die Vorteile der Eltern in Langenfeld in der OGS ergeben sich unter anderem aus den familienfreundlichen Öffnungszeiten. Die Kinder können täglich bis 17 Uhr betreut werden und es besteht auch die Möglichkeit der Halbtagsbetreuung bis 14 Uhr. Dies ist in anderen Städten der näheren Umgebung anders.

Wie sollte der neu gewählte Stadtrat Ihre Interessen besser vertreten? Handlungsbedarf besteht bei den in der zweiten Frage genannten Punkten.