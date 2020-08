Einordnung : Es ist eine Wechselwirkung

Es ist eine Wechselwirkung: Langenfeld braucht junge Familien, um sich im demografischen Wandel zu behaupten und zukunftsfähig zu machen. Und junge Familien brauchen eine Stadt, in der sie eine geeignete Wohnung oder gar ein Haus nicht nur finden, sondern auch finanziell leisten können.

Zugute halten können sich die Langenfelder Stadtverantwortlichen fraglos, in den vergangenen Jahren eine Menge Betreuungsplätze in Kitas und auch im offenen Ganztagsbetrieb an Schulen geschaffen zu haben. Ob dies reicht oder noch deutlich mehr getan werden muss – darüber gehen die Meinungen auseinander. Gleiches gilt für den Umgang mit Jugendlichen, die dem Spielplatzalter entwachsen sind, die sich mit Gleichaltrigen treffen und die auch ihre Interessen durchsetzen möchten – auch im politischen Raum.