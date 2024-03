Schnitzeljagd für Kinder und Eltern Familien-Medien-Tag in Monheim

Im Sojus-7-Café „Zum Goldenen Hans“ bietet die Kita Schwalbennest Fotogestaltung an. In der Kunstschule am Berliner Ring 9 wird ein Miniatur-Trickfilm-Studio aufgebaut, in dem alle Interessierten Figuren mit einfacher Animationstechnik zum Leben erwecken lassen können. Soundeffekte sind dabei ebenfalls möglich. Das Sojus 7 lädt im Café „Zum goldenen Hans“ ein, das Radio-Rakete-Studio zu erleben. Man ist dabei, wenn Radio entsteht und lernt die Technik kennen. Wer will, kann ein Interview mit Kopfhörern und professionellem Klang auf den Ohren führen oder eigene News einsprechen. Die VHS bietet eine Sprechstunde zur Nutzung von digitalen Medien in der Familie an. Außerdem gibt es Infos, wie Social Media funktioniert.