Langenfeld : Am Schlangenberg haben Radfahrer jetzt Vorrang

Diese Regeln gelten in der Fahrradstraße. Foto: RP/Stadt Langenfeld

LANGENFELD Auf der Straße Am Schlangenberg haben Radler jetzt Vorrang. Die Stadtverwaltung hat sie in eine so genannte Fahrradstraße umgewandelt; so wie es die Grünen beantragt hatten.

Nach Angaben des städtischen Verkehrsplaners Franz Frank gibt es entlang dieser nahe der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule liegenden Sackgasse 15 Grundstückszufahrten. Über die Unterführung zur Wupperstraße radeln viele Schüler auf dieser Route. Schilder und Piktogramme weisen nun auf die Fahrradstraße hin, die nur noch Anlieger mit dem Auto befahren dürfen.

Laut Frank gilt dabei Tempo 30. Radfahrer dürften von den Autos weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, müssten die Autos ihre Geschwindigkeit entsprechend weiter verringern. „Das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern ist erlaubt“, betont Frank. Im Übrigen gelten die Vohrfahrtsvorschriften. Die Stadtverwaltung wird nach Franks Angaben das Verkehrsverhalten auf dieser neuen Fahrradstraße beobachten. „Unabhängig von der Art der Verkehrsführung“ appellierte Frank an alle Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer „um gegenseitige Rücksicht“ nahe der Gesamtschule. „Besonders der Kurvenbereich nahe der Hildener Straße ist schwer einsehbar. Aus diesem Grund sollten auch Radfahrer die Kurve nicht schneiden und nur mit maßvollem Tempo befahren.“ Fragen hierzu beantworte das von ihm geleitete Referat für Umwelt, Verkehr und Tiefbau unter der Nummer 02173 - 794- 5301.

In den Sommerferien saniert der Landesbetrieb Straßen-NRW große Teile der Hildener Straße zwischen Winkelsweg und Rietherbach. In diesem Zuge werde ein geplanter Stichweg zwischen Am Schlangenberg und Hildener Straße angelegt.

(mei)