Etwa 40 Stück im Angebot Stadt Langenfeld versteigert Fundräder

Das Langenfelder Fundbüro räumt seinen Keller aus. Etwa 40 Fahrräder haben sich dort in den letzten Monaten angesammelt – und die kommen jetzt unter den Hammer. Die öffentliche Versteigerung vor dem Rathaus-Eingang, Konrad-Adenauer-Platz, ist am Samstag, 23. März. Der erste Aufruf ist um 13 Uhr, Besichtigung der Kinder-, Damen- und Herrenräder ab 12.30 Uhr. Die Teilnahme an der Auktion steht jedem Interessierten offen. „Der Zuschlag gemäß Paragraf 156 BGB ergeht an die meistbietende Person nach dreimaligem Aufruf des Gebotes“, erläutert Fabian Einert, Leiter des Bürgerbüros im Langenfelder Rathaus, die Versteigerungsbedingungen. „Die zugeschlagene Sache wird nur unter Vorlage eines Ausweises/Passes und gegen Barzahlung in Euro ausgehändigt. Auf die ersteigerten Fundstücke gibt es keinen Anspruch auf Gewährleistung wegen eines Mangels.“