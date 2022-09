Stau auf der Straße Hardt in Langenfeld : Technischer Defekt: Auto fängt Feuer auf der Hardt

Langenfeld Der Fahrer eines Mercedescabrio rettete sich am Dienstagabend in Langenfeld aus seinem brennenden Wagen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

() Ein Feuer unter der Motorhaube sorgte am Dienstrag, 6. September, für Stau auf der Hardt. Nach Angaben der Polizei war gegen 20.30 Uhr ein 58-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes CLK auf der Straße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle A 3 in Richtung Oberhausen unterwegs. Kurz vor der Auffahrt bemerkte er, dass die Motorkontrollleuchte an seinem Fahrzeug aufleuchtete. Zudem machte ein Passant ihn auf den entstehenden Brand aufmerksam. Der 58-Jährige hielt unverzüglich an und verließ unverletzt sein Auto. Er alarmierte die Einsatzkräfte der Langenfelder Feuerwehr, die schnell vor Ort waren und den Brand löschen konnten.Der Mercedes wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei sperrte die Straße Hardt für die Dauer der Löscharbeiten. Ursache für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug.