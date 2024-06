Baumberger Chaussee in Monheim Fahranfänger transportiert ungesichertes Whiteboard auf Autodach

Der Beamte war dabei auf seinem „ProVida-Krad“ unterwegs. Das ist ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder andere Verkehrsverstöße während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig per Video zu dokumentieren, wie die Polizei mitteilte. Während seiner Streifenfahrt auf diesem Krad sei dem Beamten gegen 12.25 Uhr der junge Fahrer eines VW Up aufgefallen, der auf dem Dach seines Autos einen riesigen, flachen und relativ schweren Karton transportiert habe, heißt es weiter. Das sperrige „Transportgut" sei nicht gesichert gewesen. Fahrer und Beifahrer hielten es nur mit den Händen durch die heruntergelassenen Fenster auf dem Dach fest. Der Karton sei ständig auf- und ab gewippt und drohte, vom Auto zu fallen. Zudem sei der Fahrer dadurch nicht in der Lage gewesen, zu blinken oder das Fahrzeug mit beiden Händen zu steuern, teilte die Polizei mit.