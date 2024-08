Vor sieben Jahren in Langenfeld gegründet Facebook-Gruppe hat jetzt 2850 Mitglieder

Am Sonntag, 18. August, öffnet der Treffpunkt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Jahnstraße seine Türen von 15 bis 17 Uhr für die Zusammenkunft. Dann besteht die Gelegenheit Erinnerungsstücke aus privaten Sammlungen zu bestaunen und selbst mitzubringen. Diese Ansichten seien bisher nur auf Facebook zu sehen gewesen, teilt Andreas Menzel mit. Das Treffen biete nicht nur die Chance, seltene Fotos, Postkarten und Bücher zu sehen sondern auch eigene Erinnerungsstücke in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen zu teilen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich . Um die Planung zu erleichtern und ausreichend Platz sowie Verpflegung sicherzustellen, wird um Anmeldung über den Link https://eveeno.com/Gruppentreffen-08-24 gebeten. Das Treffen, so Menzel, sei „mehr als nur eine Zusammenkunft - es ist eine Brücke zwischen der virtuellen und der realen Welt. Es bietet eine Plattform, auf der Geschichten geteilt und die Vergangenheit lebendig gemacht wird.“