Langenfeld : Expertin zeigt bei Spaziergang Wildkräuter

Langenfeld In der Kräuter-Werkstatt ihres Natursteinhofs an der Trompeter Straße 75 bietet Marianne Radtke zwei Seminare an.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, heißt es in einem einstündigen Workshop ab 14 Uhr: "Plastik ade - Wachstücher selbst herstellen". Die Teilnahme ist laut Radtke nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Nähere Infos hierzu stehen unter kraeuter@natursteinhof-radtke.de im Internet.

Am Mittwoch, 23. Mai, folgt ein kleiner Wildkräuter-Abendspaziergang. Gegen 18 Uhr beginnt eine kurze Einführung zum Sammeln von Kräutern unter dem Titel "Welches Power-Grün wächst im Mai am Wegesrand?" Danach können die Teilnehmer laut Radtke mindestens fünf Kräuter selbst erkennen und bestimmen. Dieser Abendspaziergang dauert bis 19.30 Uhr. Angekündigt sind ein Kräuter-Buch, Mai-Getränke und Fingerfood. Auch hierzu ist die Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung unter Tel. 02175-5757 möglich. Unter dieser Nummer bekommen Interessierte auch nähere Informationen zu den beiden Seminaren.

(reim)