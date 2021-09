In der Langenfelder Schoppengasse : Experten geben Tipps: Weg mit der Wegwerf-Mentalität

In der Langenfelder Schoppengasse

Langenfeld Interessierte können am Freitag zum Beispiel gratis Obst- und Gemüsebeutel gestalten und so direkt etwas gegen den Verpackungsmüll tun.

Zu Entdeckungen rund um das Thema „Müll vermeiden, Ressourcen schonen“ laden die Verbraucherzentrale, der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) mit seinem Secondhand-Laden „ProDonna“ und das Reparaturcafé Fix & Fertig für Freitag, 1. Oktober, auf die Schoppengasse in der Langenfelder Fußgängerzone ein. Von 10 bis 14 Uhr erfahren Interessierte bei der Aktion „GlücksTaten“, was sie selbst tun können, um Umwelt und Klima zu entlasten.

Interessierte können am Freitag auf der Schoppengasse außerdem gratis Obst- und Gemüsebeutel gestalten und so direkt etwas gegen den Verpackungsmüll tun. Der SkF Langenfeld bietet gegen eine kleine Spende upgecycelte Einkaufsbeutel aus der eigenen Schneiderwerkstatt an und stellt Möglichkeiten des Engagements vor. „Wir setzen uns seit vielen Jahren für die Themen Nachhaltigkeit und Weiterverwertung ein. Unser Label ,Einzigware’ steht für Unikate, die Gegenständen ein neues Leben und Menschen eine neue Chance geben“, sagt Dorothea Domasik, Bereichsleitung Beschäftigungsförderung für die Langenfelder SKF-Abteilungen ProDonna, GlanzLeistung und Haushaltsnahe Dienstleistungen.