Monheim Diskussion über Migration : Experten diskutieren über Migration

Ali Aslan (r.) wird die Diskussionsrunde in der Monheimer Mack-Pyramide moderieren. Foto: RP/Marco Urban

Monheim (elm) Am Mittwoch ist Internationaler Tag der Migranten. Zu diesem Gedenktag sprechen um 19.30 Uhr in der Mack-Pyramide, Am Kieswerk 4, Medienpersönlichkeiten über das brisante Thema Migration. Der Journalist und TV-Moderator Ali Aslan moderiert.

Auf Einladung der Monheimer Kulturwerke GmbH werden Gualtiero Zambonini (ehemaliger WDR-Beauftragter für Integration und kulturelle Vielfalt), Lamya Kaddor (Lehrerin, Gründungsvorsitzende des Liberal-islamischen Bundes), die „Neue Deutsche Medienmacherin“ Prasanna Oommen und der Vorsitzende des Monheimer Integrationsrates, Abdelmalek Bouzahra, zu den aktuellen Erzählweisen der Migration in den Medien und Sozialen Medien diskutieren.

Denn mit Kanzlerin Merkels Ausspruch „Wir schaffen das!“ 2015 und einer der größten Einwanderungsbewegungen in Deutschland der Nachkriegszeit hat sich auch die Sprache und Sichtweise über dieses Thema in der Öffentlichkeit geändert.

Vorab werden aufschlussreiche Ergebnisse aus einer aktuellen Studie präsentiert: Über einen Zeitraum von einem Jahr wurden Onlinediskurse zu Migration untersucht und 45 Millionen Kommentare zur Migration ausgewertet. Dabei haben sich fünf große, paneuropäische Gesprächsthemen herauskristallisiert: Es geht den Menschen um die persönliche und auch materielle Sicherheit, um Identität, um das Bewältigen der ökonomischen oder demographischen Herausforderung, sowie um die Frage der Humanität. Über die lokalen und europäischen Trends, über die Sachlichkeit oder Emotionalität der Debatten im Internet und über Kanäle und Accounts berichtet Timo Rinke von der Friedrich-Ebert-Stiftung.