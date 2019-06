Langenfeld : Mit dem Nabu Vogelarten entdecken

Langenfeld Frühaufsteher lauschen den Piepmätzen am Samstag auf dem Gelände der LVR-Klinik.

Die LVR-Klinik bietet am Samstagmorgen, 15. Juni, ab 7 Uhr in Kooperation mit der Nabu-Ortsgruppe Langenfeld allen Frühaufstehern eine Vogelexkursion auf dem Gelände der Klink an der Kölner Straße an. Unter der Führung des Nabu-Kreisvorsitzenden Wolfgang Sternberg wird das Gelände in einem rund zweistündigen Spaziergang erforscht. Zum Abschluss können bei einem gemeinsamen Frühstück im Bereich des historischen Gutshofs der Klinik weitere Informationen ausgetauscht werden.