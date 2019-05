Europawahl : Städte gehen vor gegen rechtsextreme Wahlplakate

LANGENFELD/MONHEIM/MÖNCHENGLADBACH Die rechtsextreme Partei NPD schürt vor der Europawahl mit dem Slogan „Migration tötet“ auf ihren Plakaten Fremdenhass.

In Mönchengladbach musste die NPD ihre Plakate wieder entfernen. Wie berichtet hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf einer Verfügung des Mönchengladbacher Oberbürgermeisters Hans Wilhelm Reiners Recht gegeben. Mit den Plakaten gefährde die NPD die „öffentliche Sicherheit und Ordnung“, heißt es vom Gericht. Und: Inhalt und Gestaltung der Plakate erfüllten den Straftatbestand der Volksverhetzung. In Langenfeld und Monheim scheinen die rechtsextremen Hassbotschaften bislang noch nicht plakatiert worden zu sein, hieß es auf Anfrage in beiden Rathäusern.