Europawahl : Grüne positionieren sich auf Platz 2

LANGENFELD/MONHEIM Europawahl: In Langenfeld und Monheim sind die Grünen in je fünf Wahlbezirken vorne.

(mei) Seit 1999 hat die CDU in Langenfeld die absolute Mehrheit im Stadtrat inne, in sämtlichen Kommunalwahlen seit 1948 war sie stärkste Partei. Doch das Selbstverständnis als christdemokratische Hochburg ist mit der Europawahl angekratzt. Denn das bundesweit erkennbare Hoch der Grünen zeigt sich auch in Langenfeld: Sie haben fünf der 22 Wahlbezirke geholt. In den 17 übrigen sowie in allen zehn Briefwahlbezirken bleiben die Christdemokraten stärkste Kraft.

Gesamtstädtisch holte am Sonntag die CDU in Langenfeld mit 31,8 Prozent die meisten Stimmen; dahinter folgten Grüne (24,0), SPD (15,3), FDP (8,3), AfD (7,6), Linke (3,0) und Sonstige (zusammen 10,0). Die fünf Wahlbezirke mit Grünen-Mehrheit sind Stefenshoven/Katzberg (Grüne 29,4/CDU 28,0), La-Mitte/Amtsgericht (Grüne 30,7/CDU 25,7), Immigrath Schule Fahlerweg (Grüne 24,3/CDU 24,2), La-Mitte/Post (Grüne 26,5/CDU 26,0) und Immigrath Schule (Grüne 28,9/CDU 25,0).

Mit Blick auf die eingegangenen Ergebnisse bezeichnete am Wahlabend Bürgermeister Frank Schneider (CDU) das Abschneiden seiner Partei als „katastrophal“. CDU-Ratsfraktionschef Jürgen Brüne betonte, dass die Bürger „sehr genau zwischen Kommunal- und Europawahl unterschieden“. Doch Grünen-Ratsfrau Dr. Beate Barabasch registrierte am Sonntagabend mit Freude das über dem Bundesdurchschnitt ihrer Partei (20,6) liegende Langenfelder Ergebnis und die oben genannten fünf Spitzenpositionen. Wählerpotenzial scheint da zu sein. „Unsere Ziele haben allgemein Wirkung entfacht“, so Barabasch. Den Langenfelder Sozialdemokraten muss nicht nur ihr sogar unter dem schlechten Bundesdurchschnitt (15,5) liegendes Ergebnis zu denken geben, sondern auch, dass sie selbst im traditionell SPD-starken Wahlbezirk Martinsviertel Martinsviertel nur auf Rang drei hinter CDU und Grünen lagen.