Rathäuser in Langenfeld und Monheim im Endspurt Europa-Parlament: Ein Viertel nutzt die Briefwahl

Langenfeld/Monheim · Langenfeld ist in 22 Wahlbezirke aufgeteilt. Und in 44 Wahllokalen können die Bürger von acht bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben. In Monheim ist für jeden der 20 Wahlbezirke ein Wahllokal eingerichtet.

26.05.2024 , 14:00 Uhr

Frank Kölzer und Pia Moser bereiten die Europawahl im Langenfelder Rathaus vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes