Für Projekte : Europaaktive Stadt: Land zeichnet Monheim aus

Monheim/Düsseldorf Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner wird die Urkunden am 4. November in Düsseldorf aushändigen.

(mei) Als „Europaaktive Kommune“ ist Monheim jetzt von der NRW-Landesregierung ausgezeichnet worden. Wie in sieben weiteren Städten und bei fünf zivilgesellschaftlichen Initiativen soll damit Monheims besonderes Europa-Engagement gewürdigt werden, teilt Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner mit. Er wird im Namen von Ministerpräsident Armin Laschet die Urkunden am 4. November in Düsseldorf feierlich an Vertreter der Kommunen aushändigen. Folgende Aktivitäten und Projekte in Monheim führten nach Angaben des Ministeriums zu der Auszeichnung: Austausch zum Thema Bürgerbeteiligung mit Partnerstädten; Stadtverwaltung organisiert halbjährlich einen runden Tisch mit Akteuren, die sich dem europäischen Austausch widmen; Volkshochschule vermittelt europapolitische Bildung; Organisation von Podiumsdiskussionen zu europäischen Themen; Neuförderrichtlinien für Begegnungen mit Partnerstädten; europäischer Austausch zwischen Sekundarschulen und Jugendparlamenten.