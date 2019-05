Langenfeld : „Verbraucher profitieren beim Reisen“

Langenfeld Ein Gespräch mit dem Leiter der Verbraucherzentrale in Langenfeld, die auch für Hilden zuständig ist.

Nawe In der EU verkaufte Lebensmittel und Getränke müssen auf dem Etikett eine ausführliche Nährwertdeklaration enthalten, anhand derer jeder Verbraucher prüfen kann, wie viel Zucker, Salz oder Kalorien ein Müsliriegel, Tomatenketchup oder ein Sportgetränk enthält. Durch die verpflichtende Allergen-Kennzeichnung ist es für Allergiker in der EU einfacher und sicherer, Lebensmittel zu kaufen oder in einem Restaurant zu essen. Umweltfreundliche und ökologisch produzierte Lebensmittel und Produkte sind für Verbraucher einfacher zu erkennen. Alle vorverpackten Bio-Lebensmittel, die in einem EU-Mitgliedstaat hergestellt werden, tragen seit 2012 das EU-Bio-Siegel.

Eine wesentliche Verbesserung in der europaweiten Kommunikation ist der Wegfall der Roaming-Gebühren für Telefonieren, Surfen und SMS-Schreiben im europäischen Ausland. Gibt es ähnlich spektakuläre Regelungen, die jeder direkt in der Geldbörse spürt?

Nawe Wer mit Karte zahlt, erlebt weniger böse Überraschungen. Die Deckelung von Gebühren für Kredit- oder Bankkarte macht den Einkauf günstiger – zu Hause und im Urlaub. Wenn eine Überweisung in ein anderes Land der Eurozone vorgenommen oder an einem ausländischen Geldautomaten Bargeld in Euro abgehoben wird, darf das inzwischen nicht mehr kosten als zu Hause. Egal ob per Handy oder übers Festnetz: Telefonate aus Deutschland in andere EU-Länder kosten ab 15. Mai maximal 19 Cent pro Minute. Bisher wurden dafür bis zu 1,99 Euro pro Minute berechnet. Das Verschicken einer SMS ist auf höchstens sechs Cent gedeckelt. Dank der EU-Ökodesign-Regeln sind zahlreiche Geräte – wie beispielsweise Waschmaschinen, elektrische Heizgeräte, Kühlschränke – energieeffizienter geworden, wodurch ein Haushalt im Durchschnitt 332 Euro pro Jahr spart.