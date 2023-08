Opfer aus Leverkusen Bewaffnete überfallen Essensboten in Monheim

Mit Pistolen bewaffnete Unbekannte haben in Monheim einen Essenslieferanten überfallen. Laut Polizei wurde der Leverkusener dabei leicht verletzt. Der Raub trug sich in der Nacht zu Samstag, 19. August, auf der Treptower Straße zu. Der 40-Jährige wurde in den frühen Morgenstunden mit einer Essenslieferung im Wert von fast 100 Euro ins Berliner Viertel geschickt. Als er die Ware gegen 3.45 Uhr aus dem Kofferraum seines PKW nehmen wollte, wurde er plötzlich von drei männlichen Personen mit Schusswaffen bedroht. Sie forderten ihn auf, sein Portemonnaie herauszurücken. Der Essensbote versuchte zu flüchten, doch das verhinderten die Täter mit Gewalt. Der Geschädigte schrie um Hilfe. Ein Anwohner, dadurch alarmiert, öffnete die Tür und sprach die Personengruppe an. Darauf nahm das Räuber-Trio die Styropor-Boxen mit dem Essen aus dem PKW und rannte in Richtung Pfingsterfeld davon. Die Täter werden wie folgt beschrieben: alle schwarz bekleidet, alle trugen Sturmhauben, zwei führten Pistolen mit. Hinweise an die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02104 982-6310.