LANGENFELD : Seit 50 Jahren Essen auf Rädern

LANGENFELD Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) informiert beim Wochenmarkt am Freitag vor dem Marktkarree über ihren Bringdienst „Essen auf Rädern“.

Diesen bietet sie seit 50 Jahren in Langenfeld an. Laut Awo-Mitarbeiterin Marion Fuhrmann war der Grundgedanke vor einem halben Jahrhundert, ältere und hilfsbedürftige Menschen mit gutem Essen zu versorgen. „Es begann mit 20 Teilnehmern. Damals wurden die Speisen in der Landesklinik zubereitet, in so genannte Henkelmänner portionsweise gefüllt und zu den Haustüren gebracht. Da die Nachfrage immer weiter stieg, wurden Großküchen mit der Zubereitung beauftragt.“ Mittlerweile habe die Awo drei Autos mit eingebauten Öfen und Kühlschränken. Täglich beliefere die Awo bis zu 200 Senioren in Langenfeld und Monheim. Wochentags stünden sechs Menüs zur Auswahl, an Wochenenden und Feiertagen vier. Neumann: „Die Auswahl erfolgt individuell und kann auch nur an einzelnen Tagen geordert werden.“