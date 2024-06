Neue Häuser in Baumberg In vier Wochen ist Baustart im Eschenpark

Das Gelände zwischen der Sandstraße und der Straße Am Sportplatz ist vorbereitet. In vier Wochen beginnt dort der Bau der Einzelhäuser, die die Meide GmbH aus Hilden am Eschenpark in Baumberg errichtet. „Wir haben bereits mit der Vermarktung begonnen“, berichtet Projektmanager Christian Deutzmann. Auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Gelände entstehen 36 exklusive Wohnungen in vier Einheiten mit Tiefgaragenstellplätzen. Die Domizile haben zwei bis vier Zimmer und sind zwischen 55 und 110 Quadratmeter groß. Außerdem werden vier Reihenhäuser mit rund 125 Quadratmetern Wohnfläche und zwei Doppelhaushälften (jeweils rund 145 Quadratmeter) mit Einzelgaragen gebaut. Es sei möglich, den Wohnraum durch eine individuelle Raumplanung auf persönliche Bedürfnisse anzupassen, sagt Deutzmann.