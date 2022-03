Langenfelder helfen Langenfeldern : Agentur sucht Ehrenamtler

Das ehrenamtliche Engagement ist in Langenfeld sehr breit aufgestellt. Im Zweifel hilft die Freiwilligenagentur der Stadt weiter. Foto: DRK

Langenfeld Die Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind in Langenfeld sehr groß. Vom Demenzbegleiter bis zum Fahrer werden ehrenamtliche Helfer gesucht.

(dh) Die Palette des ehrenamtlichen Engagements in Langenfeld ist groß. Die Freiwilligenagentur der Stadt bietet an, gemeinsam mit Interessierten Licht in den Dschungel der Möglichkeiten zu bringen. Die Freiwilligenagentur hilft, das passende Ehrenamt zu finden. Alle Tätigkeiten laufen natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzbestimmungen, teilt die Stadt mit. In einigen Bereichen werden händeringend Mitstreiter benötigt.

Ein soziales Lebensmittelgeschäft sucht Fahrer für die Abholung von Waren bei den Spendern. Außerdem werden helfende Hände für das Sortieren und den Verkauf der Waren benötigt. Unterstützungsbedarf besteht zudem bei der Zubereitung warmer Mahlzeiten und dem Service für Menschen mit wenig Geld.

Eine soziale Anlaufstelle sucht Hilfswillige, die ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Mitmenschen haben und sie nach entsprechender Einarbeitung mit Rat und Tat bei Schwierigkeiten in sozialen Angelegenheiten unterstützen.

Grundschulen suchen Lernpaten, die einzelne Schüler bei den Hausaufgaben betreuen. Bedarf besteht zudem bei der Hausaufgabenbetreuung für eine Gruppe von Grundschulkindern gemeinsam mit der Lehrkraft.

Für einen neuen Naturerfahrungsraum in der Stadt, der Kinder zum Spielen in der Natur anregen soll, werden Wildnis-Paten gesucht. Der Aufgabenbereich umfasst nach entsprechender Vorbereitung und Einweisung auf einen attraktiven und sicheren Zustand der Grünfläche zu achten und Ansprechpartner für die Kinder zu sein.

Verschiedene Einrichtungen haben Bedarf an Fahrern für den Transport der betreuten Menschen zu Veranstaltungen. Wer Freude am Umgang mit Büchern und anderen Medien hat, kann sich in einer öffentlichen Bücherei engagieren und bei der Ausleihe sowie Verwaltung helfen.

Senioreneinrichtungen freuen sich über Ehrenamtliche, die Bewohner begleiten und unterstützen bei Aktivitäten wie Spaziergehen, Vorlesen, Spielen, Begleitung bei Arztbesuchen oder Aufsuchen der Bewohner mit einem „Rollenden Kiosk“, um ihnen ein Einkaufserlebnis zu bescheren. Wer Menschen mit beginnender Demenz begleiten möchte, kann sich in einem sogenannten „Entlastungscafé“ engagieren. Dafür wird eine spezielle Schulung als Demenzbegleitung angeboten.