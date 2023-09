Seit 2018 in Monheim Erzählcafé ist wieder unterwegs

Im „Erzählcafé unterwegs“ treffen sich seit 2018 Menschen jeden Alters mit unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen zum Austausch. Die Veranstaltungsreihe wird vom Caritasverband, der Volkshochschule und dem SKFM angeboten. In diesem Jahr sind dazu noch zwei Themenabende geplant. Am Mittwoch, 27. September, sprechen die Teilnehmer ab 19 Uhr in der Bibliothek an der Tempelhofer Straße 13 über die Frage „Integration: Erwünscht oder nicht?“ „Viele Menschen, die in den vergangenen 70 Jahren zugewandert sind, identifizieren sich mit ihrer neuen Heimat und wollen sich hier integrieren“, weiß Corinna Bärenz von der Volkshochschule. „Menschen mit Migrationsgeschichte erleben es häufig, trotz aller Bemühungen als nicht zugehörig abgestempelt zu werden.“ Begleitet wird der Themenabend durch den Journalisten und Moderator Thomas Reuter. Der letzte Termin des Erzählcafés in diesem Jahr ist am Mittwoch, 22. November. Dann heißt es „Erzählcafé Daheim“. Die Veranstaltungen sind jeweils kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.