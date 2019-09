Monheim : Erwachsene tragen bei Open Lit Texte vor

Das Ulla-Hahn-Haus bietet immer mehr Schreib-Workshops auch für ältere Monheimer an.

(elm) Im September meldet sich das Ulla-Hahn-Haus mit spannenden Kursen und Veranstaltungen aus der Sommerpause zurück. Vor allem das Angebot im Erwachsenenbereich ist deutlich gewachsen. Neben dem Monheimer Verzäll, bei dem eigene Anekdötchen präsentiert werden, können Teilnehmende in Schreibwerkstätten und Workshops mit Worten zu spielen, aus Ideen eine Geschichte machen und literarisches Schreiben erlernen. Einige Plätze sind noch frei.

Lesung und Late-Night-Show werden bei der Veranstaltung Import/Export am Donnerstag, 19. September, kombiniert. Unter dem Titel „Und alles nur aus Pappmaché“ erleben Teilnehmende von 19.30 bis 21 Uhr deutschsprachige Literatur. Der Autor und Literaturvermittler Dorian Steinhoff führt durch einen Mix aus Textjingles, alternativen Romananfängen, wilden Plotideen und anderen Überraschungen.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr eine Open Lit statt. Als literarisches Pendant zur Open Mic widmet sich dieser Abend am Donnerstag, 10. Oktober, der Literatur und dem gesprochenen Wort. Zuhörer sind genauso wie interessierte Vortragende willkommen. Ob Kurzgeschichte, Gedicht oder Selbstgeschriebenes – von 19 bis 21 Uhr kann vorgetragen, diskutiert und entspannt werden. Interessierte Vortragende können sich in der Geschäftsstelle des Ulla-Hahn-Hauses anmelden.