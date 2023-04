Erstkommunion in Langenfeld „Weißer Sonntag“ geht auch samstags

Weiße Kleidchen, Kranz im Haar und eine weiße Kerze – das gehört für Mädchen oft zum Kommunion-Outfit. Jungen kommen teils im Anzug. In diesem Jahr empfangen etwa 210 Kinder in Langenfeld ihre erste Heilige Kommunion. Dabei ist der Termin auch in der Posthorn-Stadt nicht mehr in Stein gemeißelt. Traditionell war die Erstkommunion am „Weißen Sonntag“, dem ersten Sonntag nach Ostern. Doch inzwischen sind die Gemeinden flexibel geworden. In der Osterzeit, also bis Pfingsten, sollte es schon sein. Doch selbst vom Sonntag wird schon mal abgewichen. So wie an diesem Wochenende in Langenfeld. In St. Josef (Stadtmitte, mit Kaplan Alexander Krylov) und St. Martin (Richrath, mit Pfarrer Gerd Trimborn) feierten die Kinder am Samstag Erstkommunion, aufgeteilt auf vier Gottesdienste. Am kommenden Samstag ist der Nachwuchs in Berghausen (St. Paulus) an der Reihe, gefolgt von den Reusrathern in St. Barbara – dort am Sonntag. Bei der Erstkommunion nehmen Kinder (normalerweise im höheren Grundschulalter) erstmals voll an der Eucharistiefeier in der Messe teil, mit Empfang der Gaben von Brot und Wein, die nach römisch-katholischem Verständnis in Leib und Blut Christi „gewandelt“ wurden.