Am Wochenende in Langenfeld Erster Sommertag im April

Darauf haben die Langenfelder und Monheimer nach den trüben Regenwochen lange gewartet. 25 Grad und viel Sonnenschein lockte am Samstag zahlreiche Spaziergänger nach draußen. Ob am Rhein oder im Freizeitpark Langfort. Wer Zeit hatte, der nutzte das warme Wetter für einen Aufenthalt im Freien. Auch die Spielpätze waren gut besucht. Eiscafés und Biergärten hatten Tische und Stühle nach draußen gestellt, sodass dort viele das erste Eis der Saison genießen konnten und die Jacken über der Stuhllehnen ablegten. Das Tiefdruckgebiet Sabine hatten einen Schwall warme Luft von Nordafrika nach Europa geschickt. Mit dabei: Saharastaub, der teilweise für Eintrübungen sorgte. Auch am Sonntag gab es noch sonnige Abschnitte. Ganz so schön wird es nicht bleiben. Die kommende Woche verspricht wieder wechselhaft zu werden.